Pendik'te scooter ile kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:19

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi.

Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın (28) kullandığı scootera yanaşıp 150 metre önünde sürükledi.

Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.