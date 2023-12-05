Depremde hasar görmüştü: Sağlık ocağındaki su birikintisinde 'bebek var' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören sağlık ocağının bodrumunda oluşan su birikintisinde 'bebek var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin tahliye çalışmaları yaklaşık 3 saati geçerken henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi.
Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 585'inci Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören sağlık ocağının bodrum katında yağan yağmurla su birikintisi oluştu. Bugün saat 15.30 sıralarında mahallede oynayan çocukların sokaktan geçen kadına binanın bodrum katında "bebek var" iddiası üzerine ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, JAK, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arama tarama çalışmaları başlatan ekipler, bina içerisindeki su birikintisini tahliye ederken, 3 saati geride bıraktı. Bölgede çalışma sürüyor.
Mahalle sakinlerinden Barış Aslan, duyum üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, “Mahalle sakinlerinden bir kadın çocukların kendisini çağırıp içeride bebek sesinin geldiğini söylemiş. Bunun üzerine çevredeki eczaneye bebek olması ihtimaliyle ilk müdahale için haber verildi.
Eczacılar olay yerinde herhangi bir şey bulmadı. Daha sonra polise haber verildi. Şu anda ekipler suyu tahliye ediyor. İnşallah ihbar asılsız çıkar” dedi.
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