Ceza yiyen taksi şoförü aracını yumrukladı: 'Parçalayacağım...'

Kadıköy'de sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Ceza yazıldıktan sonra aracını yumruklayarak tepki gösteren taksi şoförü S. Y. ceza tutanağını imzalarken "İmzalayamıyorum elim ayağım titriyor. Haksız yere ceza yazıyorlar. İsyan ediyorum. Parçalayacağım bu aracı" dedi

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:06
Ceza yiyen taksi şoförü aracını yumrukladı: 'Parçalayacağım...'
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İstanbul'un Kadıköy ilçesi Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde drone da kullanıldı.

TOPLAM 9 BİN 895 TL CEZA KESİLDİ

Yayalara yol vermeyen 5 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 9 bin 895  lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden sürücüler drone görüntülerini izledikten sonra tutanağı imzaladı. 

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Denetimlerde ceza kesilen taksi şoförü Sebahattin Yaman, yaya geçtikten sonra yoluna devam etiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti. Polis ekipleri drone görüntülerinin olduğunu gidip bakabileceğini söyledi.

Drone kayıtlarını izleyen Yaman haksız yere ceza yazıldığını söyleyerek şikayetçi olacağını söyledi. Yaman ceza tutanağını imzaladığı sırada  “İmzalayamıyorum elim ayağım titriyor. Haksız yere ceza yazıyorsunuz. 16 sene Rusya'da çalışıp bu aracı aldım. İsyan ediyorum. Parçalayacağım bu aracı" diyerek aracı yumrukladı.


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