BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul'da bugün elektrik kesintileri uygulanacak ilçe, sokak ve mahalleleri duyurdu.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün (4 Şubat Salı günü) elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden açıkladı.
Elektrik kesintisinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:
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