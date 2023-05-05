BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul'da 6 Mayıs Cumartesi günü (yarın) planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları duyurdu.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ) İstanbul'da 6 Mayıs Cumartesi günü (yarın) elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları duyurdu.
BEDAŞ'ın İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacağını duyurduğu ilçe, sokak ve mahalleler şu şekilde:
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