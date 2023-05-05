BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul'da 6 Mayıs Cumartesi günü (yarın) planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:07
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ) İstanbul'da 6 Mayıs Cumartesi günü (yarın) elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları duyurdu.

BEDAŞ'ın İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacağını duyurduğu ilçe, sokak ve mahalleler şu şekilde:


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