İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:26

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:39

Boğaziçi Elektrik dağıtım AŞ. (BEDAŞ) İstanbul'da 28 Mart Salı günü (bugün) planlı yatırım ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

BEDAŞ'ın kesinti yapılacağını açıkladığı ilçe ve mahalleler şu şekilde:

ARNAVUTKÖY

NO: 34777949

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, BEŞER, DEĞER, DURUÇAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, SEMRA, SÜNDÜS, TALEBE, USTA, YENİÇAĞ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34774635

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774909

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1271., 1276., 1277. sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774654

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2622. sk bölgelerinde 28/03/2023 12:00:00 - 28/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34777355

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ELMALI 2 sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34776694

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk / ZUHURATBABA mah GÜLDEREN, TATLINAR, YOLBAŞI, ÇAĞ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776687

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 270., 74/1., 74/B, 74/B ÇIKMAZ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776706

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah MEKTEP sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65., 65/7., BEKİR SUBAŞI sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34775625

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YEŞİL VADİ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775623

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775626

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ALİ SOYLU, YEŞİL VADİ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775246

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 29 EKİM, 29 MAYIS, HANEDAN, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TOPÇUOĞLU, YAVUZHAN sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778310

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778312

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/03/2023 11:00:00 - 28/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778314

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 28/03/2023 12:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34772160

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, FEZA, OBA sk / VATAN mah SERDAR sk bölgelerinde 28/03/2023 00:01:00 - 28/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774879

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, FUNDA, OBA, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 28/03/2023 00:01:00 - 28/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34772175

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, HACI ARİF BEY, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34758691

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ESKİTÜRK, LEYLEKYUVASI, TARLABAŞI, TAVUK ÇIKMAZI, TAVUKÇU REMZİ, YENİKALDIRIM sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34775753

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKGÜN, BAHÇEVAN, BELDİBİ, ERTUĞRUL, EVREN, GÜLDEM, HEYBETLİ, MİL, PEKMEZ, SERA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞEREF sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775755

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR sk / SAHİL mah DÖRTYOL, GÜZELYURT, KALYON, KARAGÖZ, KOCATEPE sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775866

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34774825

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah D-100 KARAYOLU, MUSTAFA KEMAL, SİNAN sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774828

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AKASYA 2, DEMOKRASİ, KAYIN, ZEKİ BORA sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775861

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 203., 204., 205., 206., 207., 2079., 2135. sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774829

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah DEFNE 3, DEMOKRASİ, GÜNSELİ, LADİN, SERGÜL sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778764

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776828

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah ESKİ ÇATALCA YOLU, ÇAYIRLAR sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34778027

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778765

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 28/03/2023 11:00:00 - 28/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34775244

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 28/03/2023 00:00:00 - 28/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775571

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1343., 1519., 1542. sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34777492

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, ARMAĞAN, EFSANE, HAYAT, LALEZAR, PELİN, UMUT, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778239

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34774871

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 28/03/2023 09:30:00 - 28/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34776407

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, DERVİŞOĞLU, EMİRLER HANI, HAMİDİYE, MİMAR KEMALETTİN, PİRİ REİS, REŞADİYE, YALIKÖŞKÜ sk bölgelerinde 28/03/2023 00:00:00 - 28/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776572

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, SAFVETİPAŞA sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778013

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776566

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah TÜRKİSTAN, UZUN YOL sk / KARAGÜMRÜK mah SARMAŞIK, SOFALI ÇEŞME, UZUN YOL sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34777979

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/03/2023 09:30:00 - 28/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774872

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 28/03/2023 09:30:00 - 28/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34774823

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774804

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, MARMARA, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah CAMİ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775550

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜRPINAR, METE, MURATLI sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775838

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CİVELEK sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34775675

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, ALEV, BELLER, BENGİSU, BENGİSU ÇIKMAZI, BİRBEN, DÜZ, FENER, GEÇİT, GÜLBAŞ, HAKİM, HAKİM ÇIKMAZI, KESKİNLER, MAYIS, MECNUN, TALATPAŞA, TOPEL, TUNÇ sk / TELSİZLER mah ASIL, BALKON, BİRBEN, TALATPAŞA, ULU, İKİZLER sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775876

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775875

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞKIM, BEHZAT BUDAK, GÖKTAŞ, KAZIM, NEHİR, PETUNYA, YAPRAK sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775280

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk / MERKEZ mah ERSEVEN sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776574

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah IŞIKLI, NAME, YELKEN, ŞENLİK sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34772227

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, KAĞITHANE, SARP, SELAM, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776577

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHÇEM, BAHÇEM ÇIKMAZI, BANU, BATANAY, BESTE, BOLAYIR, BOSTANCI, BÜKÜM, GÜZEL YONCA, HANZADE, KOÇ, SULTAN SELİM, TEKNİK, YÜZÜAK, ŞENKARDEŞLER sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34774779

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775677

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ÖMÜR sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774831

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775283

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PEMBEGÜL, 1421., 1437, 2.SARIGÜL, 2.ÇİĞDEM, 4.MENEKŞE, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34760561

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SANATÇILAR (HAN ÇAYIRI YOLU SOKAK) sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760554

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah AKTAR ABDİ, FIRIN, GÖRGÜ, KANTAŞI, SEZAİBEY, YAVER SELAHATTİN sk bölgelerinde 28/03/2023 09:30:00 - 28/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34772567

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah GİRNE, POLİGON sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34777961

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, ATILGAN, BAŞKOMUTAN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GÖKSEL, GÜRBÜZ, GÜRTEPE, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, HASTANE, KARAMUSTAFA, KIZIL, KUYU, NADİR ERGÜR, RECEPKAPTAN, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ZİKRİ MEMİŞ, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇUKUR ÇEŞME., ÇİMEN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 28/03/2023 01:00:00 - 28/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775758

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah MEHMET SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34771632

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34777382

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776548

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİPAŞA, ATASOY, BALCI, BOĞAÇHAN, BÜŞRA, GÜNAYDIN, SERGEN, TÜRK, YALIM, ZÜMRÜT, ŞEHNAZ, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776443

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ECEM, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34776441

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah KAVAKLI sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34775676

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah ELİF sk bölgelerinde 28/03/2023 13:00:00 - 28/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34747844

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34748304

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 18:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34774841

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1343., 1344., 1345., 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1353/1., 1365., 1366/1., 1368/1., 1369/1., 1370., 1371/1., 1442., 1442/1., 1443., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 1452., MİLLET, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1348., 1349., 1351., 1352., 1442/1., 1443., 1452., 1457., 1458., 1459., 1464., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk bölgelerinde 28/03/2023 09:00:00 - 28/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774725

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 30. sk bölgelerinde 28/03/2023 10:00:00 - 28/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.