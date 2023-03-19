İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul'da bugün elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:25
İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu
Abone Ol google-news

Boğaziçi Elektrik dağıtım AŞ. (BEDAŞ) İstanbul'da 19 Mart Pazar günü (bugün) planlı yatırım ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

BEDAŞ'ın kesinti yapılacağını açıkladığı ilçe ve mahalleler şu şekilde:


BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul

İlgili Haberler

BEDAŞ duyurdu: Yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...

BEDAŞ duyurdu: Yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...
İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: 17 ilçede elektrik kesintisi

İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: 17 ilçede elektrik kesintisi
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

En Çok Okunan Haberler