İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul'da bugün elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.
Boğaziçi Elektrik dağıtım AŞ. (BEDAŞ) İstanbul'da 19 Mart Pazar günü (bugün) planlı yatırım ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
BEDAŞ'ın kesinti yapılacağını açıkladığı ilçe ve mahalleler şu şekilde:
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