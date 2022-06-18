'Bedava kek' vaadiyle oy istemişti: Millet kıraathanelerine 47 milyon TL harcama

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:09

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathaneleri, belediyelerin bütçesinde kara delik oluşturdu. Erdoğan’ın 7 Haziran 2018 tarihinde Hatay'daki mitingde yaptığı konuşmasında gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin ilk çivisi 30 Temmuz 2018’de çakıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 30 Temmuz 2018 ve 1 Ocak 2022 tarihleri arasında millet kıraathaneleri için yapılan 14 ihalenin toplam sözleşme bedeli, 47 milyon 83 bin 891 TL olarak kaydedildi.

MİLYONLARCA LİRA

2018 ve 2022 yıllarını da kapsayan beş yılda yerel yönetimlerce millet kıraathaneleri için 14 farklı ihale düzenlendi. Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin gençlik merkezi ile birlikte inşa ettirdiği millet kıraathanesi maliyeti itibarıyla öne çıktı. Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 10 Ocak’ta gerçekleştirilen ihale kapsamında 13 milyon 590 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

KIRAATHANE SEVDASI

AKP’li Murat Köse yönetimindeki Ankara Mamak Belediyesi “Muhtelif Mahallelerde Millet Kıraathanesi” başlıklı ihalede 15 milyon 474 bin TL harcadı. Manisa Şehzadeler ve Mamak’ın yanı sıra millet kıraathanesi inşa edilen diğer bazı ilçeler ve kıraathane maliyetleri şöyle sıralandı:

Kayseri Sarız:

2 milyon 197 bin TL

Urfa Halfeti:

1 milyon 595 bin TL

İstanbul Ümraniye:

6 milyon 94 bin TL

Kütahya Tavşanlı:

1 milyon 377 bin TL

Bingöl Solhan:

2 milyon 154 bin TL

Konya Meram:

224 bin 750 TL