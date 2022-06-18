'Bedava kek' vaadiyle oy istemişti: Millet kıraathanelerine 47 milyon TL harcama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bedava kek” vaadiyle seçmenden oy istediği millet kıraathaneleri için bugüne kadar harcanan para 47 milyon 83 bin TL'ye ulaştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathaneleri, belediyelerin bütçesinde kara delik oluşturdu. Erdoğan’ın 7 Haziran 2018 tarihinde Hatay'daki mitingde yaptığı konuşmasında gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin ilk çivisi 30 Temmuz 2018’de çakıldı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 30 Temmuz 2018 ve 1 Ocak 2022 tarihleri arasında millet kıraathaneleri için yapılan 14 ihalenin toplam sözleşme bedeli, 47 milyon 83 bin 891 TL olarak kaydedildi.
MİLYONLARCA LİRA
2018 ve 2022 yıllarını da kapsayan beş yılda yerel yönetimlerce millet kıraathaneleri için 14 farklı ihale düzenlendi. Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin gençlik merkezi ile birlikte inşa ettirdiği millet kıraathanesi maliyeti itibarıyla öne çıktı. Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 10 Ocak’ta gerçekleştirilen ihale kapsamında 13 milyon 590 bin TL’lik sözleşme imzalandı.
KIRAATHANE SEVDASI
AKP’li Murat Köse yönetimindeki Ankara Mamak Belediyesi “Muhtelif Mahallelerde Millet Kıraathanesi” başlıklı ihalede 15 milyon 474 bin TL harcadı. Manisa Şehzadeler ve Mamak’ın yanı sıra millet kıraathanesi inşa edilen diğer bazı ilçeler ve kıraathane maliyetleri şöyle sıralandı:
Kayseri Sarız:
2 milyon 197 bin TL
Urfa Halfeti:
1 milyon 595 bin TL
İstanbul Ümraniye:
6 milyon 94 bin TL
Kütahya Tavşanlı:
1 milyon 377 bin TL
Bingöl Solhan:
2 milyon 154 bin TL
Konya Meram:
224 bin 750 TL
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