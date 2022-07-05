Bedelli askerlik ücreti belli oldu: Zengine sorun yok, yoksullar ne yapabilir ki?

05 Temmuz 2022 Salı, 18:04

Açıklanan memur aylık katsayısıyla birlikte milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti de netleşti.

Bedelli askerlik ücreti kanunda belirtildiği şekilde 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirleniyor. Buna göre, 2022 yılının temmuz ayından aralık ayına kadar uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olacak.

Yurttaşlara, bedelli askerlik ücreti ile ilgili ne düşündüklerini sorduk.

'MARKETE GİDEMİYORSUN, 80.000 NASIL VERECEKSİN?'

Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, bu tutarın çok yüksek olduğunu belirtti. "Zenginlere bir sorun olmayacağını" ancak yoksul kesimin büyük bir zorluk çekeceğini anlatan yurttaşlar, yeni tutara şu sözlerle tepki gösterdiler:

Çok zor bu şartlarda, artık Türk milletinin bir yere varacağını düşünmüyorum.





Stres oluşturuyor çok. Zengine sorun yok. Yoksullar başka ne yapabilir ki?





Parası olan ödeyebilir, bizim için çok zor. Biz ödeyemeyiz.





Kafasına göre zam yapıyor. Ödeyemiyor insanlar. İnsanlar geçinemiyor. Markete gidemiyorsun, 80.000 nasıl vereceksin?





Vatandaştan bedel alıyorsun. Bu askerlik değil, başka bir şey. Resmen çalıyorsun.

Kamera: İsmail Bayraktar