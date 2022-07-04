İktidara yakın gazete duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:01

Bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyonla birlikte güncellendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.