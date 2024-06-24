Yayınlanma: 24.06.2024 - 20:35

Güncelleme: 24.06.2024 - 20:35

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından bedelli askerlik yapmak isteyenler bedelli askerlik ücretine zam gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik ücretine zam mı geldi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bedelli askerlik ücretine zam geleceğini açıkladı.

ZAM NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir." denildi.

NE ZAMANA KADAR BAŞVURU YAPILMALI?

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.