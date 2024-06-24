MSB duyurdu: Bedelli askerliğe zam geliyor!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da güncelleneceği hatırlatılarak mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuru yapması gerektiği söylendi.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:35
MSB duyurdu: Bedelli askerliğe zam geliyor!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.


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