Üç ülkeden 'askeri ulaşım koridoru' hamlesi: Avrupa savaşa mı hazırlanıyor?

Norveç, Finlandiya ve İsveç, kuzey bölgelerinden geçecek bir askeri ulaşım koridoru kurmaya karar verdiklerini duyurdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:57
Üç ülkeden 'askeri ulaşım koridoru' hamlesi: Avrupa savaşa mı hazırlanıyor?
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb 19-20 Haziran tarihlerinde Norveç'in kuzeyindeki Bodo kasabasında bir araya gelerek güvenlik ve askeri işbirliği konularını görüştü

Norveç, Finlandiya ve İsveç, kuzey bölgelerinden geçecek bir askeri ulaşım koridoru kurmaya karar verdiklerini duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Bugün Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın kuzey kesimlerini birbirine bağlayacak bir askeri nakliye koridoru kurulması konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Store, "Bu sayede, askeri personel ve ekipman Norveç limanlarından İsveç üzerinden Finlandiya'ya hızlı bir şekilde taşınabilecek. Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'da birlikte yer alması Norveç, İskandinavya ve müttefiklerin güvenliği için iyi bir gelişme. Birbirimizi savunma konusunda tamamen farklı bir şekilde işbirliği yapabiliriz" dedi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram ise "Şimdi bu bölge için bölgesel savunma planları geliştiriyor ve planların başarıyla uygulanabilmesi için gereken tedbirleri alıyoruz" diye konuştu. 

Koridorun, NATO'nun kuvvetlerini İskandinav bölgesi boyunca hızla hareket ettirmesini sağlayacağı belirtildi.


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