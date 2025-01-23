Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak askerlik yerleri ile birlikte yükümlüler nerede askerlik yapacağını öğrenecek. Sınıflandırma sonuçları için e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:12

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri 23 Ocak Perşembe bugün duyurulacak.  Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025


Etiketler: #Bedelli askerlik

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