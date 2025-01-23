Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Ocak'ta meydana gelen depremler...

23 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:26:08  -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                     

08:17:03  -.-  2.1  -.-   KESMEBURUN-(OSMANIYE)                      

08:04:38 -.-  1.3  -.-   TUT (ADIYAMAN)                             

07:23:10    -.-  1.4  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

07:07:25   -.-  0.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

07:05:35     -.-  1.6  -.-   SAZLI-SOKE (AYDIN)                         

06:38:37  -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)               

06:22:05  -.-  2.2  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)               

06:18:31  -.-  2.3  -.-   BENTKOY-KALE (MALATYA)                     

06:16:14   -.-  1.5  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

06:14:08 .-  1.1  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                

05:59:08   -.-  4.0  3.9   EGE DENIZI                                 

05:58:52     -.-  1.4  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                   

05:52:26   -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

05:48:41   -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                 

05:08:59   -.-  1.0  -.-   MINARE-FETHIYE (MUGLA)                     

05:07:37  -.-  1.5  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)            

04:47:40  -.-  1.6  -.-   KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)                   

04:28:2  -.-  1.3  -.-   BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR)                  

03:59:50   -.-  1.0  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                  

03:56:22   -.-  1.6  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                       

03:54:43  -.-  1.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)            


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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