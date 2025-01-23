Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:07

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Ocak'ta meydana gelen depremler...

23 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:26:08 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

08:17:03 -.- 2.1 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE)

08:04:38 -.- 1.3 -.- TUT (ADIYAMAN)

07:23:10 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:07:25 -.- 0.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:05:35 -.- 1.6 -.- SAZLI-SOKE (AYDIN)

06:38:37 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

06:22:05 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

06:18:31 -.- 2.3 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA)

06:16:14 -.- 1.5 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:14:08 .- 1.1 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

05:59:08 -.- 4.0 3.9 EGE DENIZI

05:58:52 -.- 1.4 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)

05:52:26 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:48:41 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

05:08:59 -.- 1.0 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA)

05:07:37 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:47:40 -.- 1.6 -.- KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)

04:28:2 -.- 1.3 -.- BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR)

03:59:50 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

03:56:22 -.- 1.6 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)

03:54:43 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)