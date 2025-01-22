SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu ne zaman? SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu saat kaçta?
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya’da eğitim uçuşları yapacağını duyurdu. Mersin'den sonra eğitim uçuşlarına Antalya semaları üzerinde devam edecek olan SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisini yapacağı tarih ve saat araştırılıyor. Peki, SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu ne zaman? SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu saat kaçta?
SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşunun ne zaman yapılacağı, Antalyalı binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan SOLOTÜRK 22-30 Ocak tarihlerinde Antalya'da eğitim uçuşu yapacaklarını duyurdu. Peki, SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu ne zaman? SOLOTÜRK Antalya eğitim uçuşu saat kaçta?
SOLOTÜRK ANTALYA GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK Antalya gösteri uçuşu için tarih ve saat bilgisi merak ediliyor.
22-30 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, yer ve saat bilgisini henüz vermedi.
SOLOTÜRK'ÜN PAYLAŞIMI
Resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan SOLOTÜRK, gösteri uçuşuyla ilgili Antalyalılara müjdeli haberi verdi. Açıklamada;
"SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya’da eğitim uçuşları icra edecektir.
Uçuşlarımızın gün ve saatleri için takipte kalınız..." denildi.
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