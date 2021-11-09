Beden eğitimi öğretmeni görev yaptığı okulda asılı olarak bulundu

Denizli’de bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Tavlı, görevli olduğu okulun spor salonunda bulunan kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Sağlık ekipleri Tavlı’nın yaşamının yitirdiğini belirledi.

İHA
09 Kasım 2021 Salı, 16:27
Beden eğitimi öğretmeni görev yaptığı okulda asılı olarak bulundu
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Bbir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı’nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı. Burada Tavlı’yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı’nın yaşamının yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haber sonrası okuldaki öğrencilerin okulu boşaltması uyarısı geldi. Derslerini yarıda bırakan öğrenciler, şaşkın gözlerle okulu boşalttı. Tavlı’nın okula gelen arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Tavlı’nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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