Beden eğitimi öğretmeni görev yaptığı okulda asılı olarak bulundu
Denizli’de bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Tavlı, görevli olduğu okulun spor salonunda bulunan kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Sağlık ekipleri Tavlı’nın yaşamının yitirdiğini belirledi.
Bbir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı’nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı. Burada Tavlı’yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı’nın yaşamının yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Acı haber sonrası okuldaki öğrencilerin okulu boşaltması uyarısı geldi. Derslerini yarıda bırakan öğrenciler, şaşkın gözlerle okulu boşalttı. Tavlı’nın okula gelen arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Tavlı’nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski şampiyon, hayatını kaybetti!
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol
- Barlas'tan 'CHP'ye kapatma' yazısı