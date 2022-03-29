Bedia Akartürk kimdir, aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı?

29 Mart 2022 Salı, 14:46

Ünlü türkücü Bedia Akartürk sesi, kişiliği ve eserlerini yorumlamasıyla unutulmaz sanatçılar arasına girdi. Bedia Akartürk TRT1'in sevilen programı Alişan'la Hayata Gülümse programına katıldı ve usta türkücü, sevilen şarkılarını bu sefer TRT1 ekranlarından hayranları ile paylaştı.

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk, 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Akartürk, ailenin tek çocuğu olduğu için babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirdi. Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı. Akartürk, 9 sene boyunca İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçti. Ankara Radyosu'na geçerek müzikal çalışmalarına burada devam eden Bedia Akartürk, Ankara Radyosu'ndan emekli oldu.

Özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etti.

Sanat yaşamında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atan Bedia Akartürk, kariyeri boyunca sayısız konser verdi, birçok çok da ödül aldı.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görüldü.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etti ve hala ediyor.

Yaşayan efsane olarak nitelendirilen Bedia Akartürk müzesinde, usta sanatçının bu zamana kadar aldığı tüm ödüller, giydiği sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlanan yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergileniyor. Bedia Akartürk'ün müzesi, usta sanatçının doğup büyüdüğü İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunuyor.

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

* 45'lik

* Anadolu Türküleri

* Anam Ağlar

* Aşka Yemin

* Bayramdan Bayrama

* Bedia Akartürk

* Denize Dalayım Mı

* Derdimi Dermana Gezdim

* Folklör Kraliçesi (1975)

* Gitme Bülbül

* Gülende

* Kervan (Ey Sevdiğim)

* Konyalım yürü

* Konya Bülbülü 1

* Konya Bülbülü 2

* Kullar Olam

* Neyleyim Neyleyim

* Özür Diliyorum Senden (2004)

* Ödemiş Türküleri

* Sıla Hasreti

* Yumurtanın Kulpu Yok

* Zühtü (1978)

BEDİA AKATÜRK EVLİ Mİ?

Bedia Akartürk, sanat hayatı boyunca birçok ödül aldı.

Usta isim Bedia Akartürk, Atilla Seller ile evlendi.

Eşini kalp krizi sonucu 2007 yılında kaybetti. Ünlü türkücünün bir kızı var.