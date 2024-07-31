Ankara’da korkunç olay… Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü!
Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.
Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.
Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.
Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.
ŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA
Sözcü’ye konuşan Abdüllatif Şener, iddiaların asılsız olduğunu ve eşinin hayatta olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesinin olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil"
En Çok Okunan Haberler
-
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?
- Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda 'domuz' paylaşımı
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- İşletmeler emeklilere indirim yapacak
- 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'