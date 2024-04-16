Bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşmesi beklenen alımlar için başvuru şartları yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:58
Bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
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Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 26 ilde bekçi alımları gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler yeni dönem alımlarına çevrildi. Peki, Bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

BEKÇİ ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI VAR MI?

Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,


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