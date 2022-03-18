Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılında 3 bin bekçi istihdam edilecek

18 Mart 2022 Cuma, 17:43

Bekçi alımı 2022 yılında devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılmayan bekçi alımı için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bu yıl yeni bekçiler istihdam edilecek.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fakat bu yıl yapılacak bekçi alımı için başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şöyleydi:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak

* En az 167 cm boyunda olmak

* Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

* 31 yaşından gün almamış olmak

* Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak)

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak