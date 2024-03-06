Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı şartları nelerdir? Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı şartları nelerdir? Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:37
Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı şartları nelerdir? Bekçi alımı başvuruları başladı mı?
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Adaylar bekçi alımı tarihlerini merak ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görev almak için boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin ne olduğu, adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı  şartları nelerdir?  Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliliği bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş

raporlarla tevsik edilmiş olmak, (1)

E) Ağır hapis veya (…)

(2) veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü

bulunmamak, (2)

F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak,


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