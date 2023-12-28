Bekçi eşini öldürdü: Aynı silahla intihar etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir bekçi, eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:27
Bekçi eşini öldürdü: Aynı silahla intihar etti
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Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık TOKİ’de meydana gelen olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. 

Yaşanan tartışma sonucunda Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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