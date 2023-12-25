Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdü!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:58

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:58

Ankara’da Mikail B. ile eşi Sultan Başer (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mikail B. evinde bulundurduğu silahı çıkararak 4 çocuk annesi Sultan Başer’i vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Mikail B.’yi gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri ise kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sultan Başer’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Mikail B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.