Bekçi kendisine saldıran kişiyi silahla vurmuştu: Görüntüler ortaya çıktı!
Zeytinburnu'nda 3 kişi mahalle bekçisi O.A. ile yan bakma sebebiyle tartıştı. Barış Kerem Ö., tartıştığı bekçi O. A.'ya yumruk attı. Darbedilen bekçi tabancasıyla Barış Kerem Ö.'yü bacağından yaraladı. Olay anı Mobese kamerasına yansıdı.
Olay, 25 Şubat Pazar günü saat 14.20'de Zeytinburnu Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Yoldan geçen mahalle bekçisi O. A. ile yanından yürüyerek giden 3 kişi arasında yan bakma tartışması çıktı.
O. A.'nın kendilerine yan baktığını iddia eden Barış Kerem Ö. Emrah S. ve Tarık S., tartışma devam ederken caddedeki polis ekiplerinin yanına gitti. 3 kişi, polislere O. A. ile tartıştıklarını söyledi. Bu sırada O. A. da yanlarına gitti.
Ancak 3 şüpheliden Barış Kerem Ö., O. A.'ya yumruk attı. O. A., darbedildikten sonra belindeki tabancasını çıkararak Barış Kerem Ö.'nün bacağına ateş etti. Bacağından vurulan Barış Kerem O. yere yığıldı. Bu sırada olay yerindeki polis ekipleri müdahale etti.
Bacağından yaralanan Barış Kerem Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçi O. A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan olay anı Mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polise gittiği, Barış Kerem Ö.'nün polis ekiplerine doğru yürüyen O.A.'ya yumruk attığı, O.A.'nın ise silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.
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