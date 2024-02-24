İstanbul'da şüpheli motosikletlileri durdurmak isteyen bekçi vuruldu!
Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi, vuruldu. Bekçinin hastane tedavi altına alındığı, şüphelilerin ise yakalandığı aktarıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde motosikletli 2 şüpheli, devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI!
Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
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