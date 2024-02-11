Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu. Muslera'nın eşi Patricia Callero, katıldığı bir televizyon programında Uruguaylı file bekçisinin geleceği hakkındaki soruya yanıt verdi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera için sürpriz bir açıklama geldi.
Deneyimli file bekçisinin eşi Patricia Callero, Muslera'nın geleceği ile ilgili gelen sorulara Beyaz TV'de cevap verdi.
EMEKLİLİK SORUSUNA YANIT
Callero, Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı yönünde gelen soruya, "Biz Galatasaray'ı çok seviyoruz" cevabını verdi.
Patricia Callero, eşinin sezon sonunda emekli olacağı iddialarının sorulmasının ardından, "Hiçbir şey bilmiyorum" diye konuştu.
2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 6 kez lig şampiyonluğa yaşadı.
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