Bekçiyi dövüp, tarladaki traktör ve trafoları ateşe verdiler

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:28

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:30

Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası’nda, dün gece saatlerinde, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait buğday tarlasına gece yarısından sonra gelen kimliği belirsiz kişiler, gece bekçisini dövüp bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Daha sonra 2 traktör, tarımsal sulamaya enerji sağlayan 2 elektrik trafosu ve çok sayıda sulama borusu ile malzemeleri ateşe veren şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı bekçi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 31 Haziran’da da Ateş kardeşlere ait aynı buğday tarlasında çıkan, 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangının ardından yapılan incelemede, 3’ü yanan 4 mercek düzeneği tespit edilmişti.