Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermişti: Erol Bilecik'ten 'paylaşım' açıklaması

Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:03

Güncelleme: 11.05.2024 - 16:03

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Erol Bilecik, açıklamasında, "Dün gece başlayan, geçmişte attığım bazı tweetlerle ilgili olarak paylaşılan ve Fenerbahçeliliğimin sorgulandığı tepkileri çok üzülerek gözlemledim. Türk spor ikliminde en çok ihtiyaç duyulan kötülükten uzak saygılı bir yaklaşım, rekabette dürüstlük, her koşulda temiz bir dil ve nezaket dolu bir üslup kullanmak, 62 yıllık Fenerbahçeli Erol Bilecik olarak benim hayat görüşüm olmuştur. Mensubu olmaktan gurur duyduğum değerli camiama saygıyla ifade ederim" ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Sosyal medyada bazı hesaplar, Erol Bilecik'in geçmiş yıllarda attığı tweetleri paylaşmış ve Bilecik'in Galatasaraylı olduğunu iddia etmişti. Erol Bilecik'in özellikle 2012 yılında attığı, "Galatasaray müthiş odaklanmış bir şekilde oynuyor. Seyirci coşkusu da çok iyi. Kısaca Ali Sami Yen şu an bayram havasında" paylaşımı Fenerbahçeli taraftarın tepkisini çekmişti.