Bekir Bozdağ 'Hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez' dedi: Kısa süre sonra tweeti sildi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın siyaset gündemine oturan açıklamalarına göndermede bulundu. Ancak Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Fakıbaba açıklamasında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" demişti.
İYİ Parti'ye geçecğini söyleyen Fakıbaba, gündem olan sözleri için "İçerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim?" ifadelerini kullanmıştı.
BOZDAĞ KISA SÜREDE SİLDİ
Siyasete gündeminine oturan bu kopuştan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi.
Fakıbaba'nın açıklamalarına göndermede bulunan Bozdağ, "AK Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez" dedi ve şöyle devam etti.
"Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz."
Ancak Bakan Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan Anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama
- Cenaze töreninde Kuran okuyan Bekir Bozdağ kendini böyle savundu: Adalet Bakanı'nın Kuran okuması laiklikle ilişkilendirilemez
- Son Dakika... Bekir Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması: 24 ve 41'inci madde üzerinde çalışıyoruz
-
Video Haberler
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
En Çok Okunan Haberler
-
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- Tepkiler gecikmedi: 'Fesli Deli Kadir ölmedi'
- Canlı canlı gömüldüğü mezardan saatler sonra çıktı
- 17 yaşındaki Yiğit'in şüpheli ölümünde yeni gelişme
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!
- Kar yağışı için saat verildi