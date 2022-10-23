Bekir Bozdağ 'Hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez' dedi: Kısa süre sonra tweeti sildi

23 Ekim 2022 Pazar, 12:32

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba açıklamasında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" demişti.

İYİ Parti'ye geçecğini söyleyen Fakıbaba, gündem olan sözleri için "İçerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim?" ifadelerini kullanmıştı.

BOZDAĞ KISA SÜREDE SİLDİ

Siyasete gündeminine oturan bu kopuştan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi.

Fakıbaba'nın açıklamalarına göndermede bulunan Bozdağ, "AK Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez" dedi ve şöyle devam etti.

"Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz."

Ancak Bakan Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.