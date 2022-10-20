Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan Anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:59

Adalet Bakanı Bozdağ Anayasa değişikline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ''Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlar bakımından anayasal güvenceyi sağlamlaştıran bir adım attıklarını'' söyledi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN İÇERİĞİ

Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik planlanıyor. Anayasanın 24. maddesi ''din ve vicdan hürriyetini'' düzenliyor.

Bu maddeye kimsenin eğitim ve çalışma yaşamında, kılık kıyafetinden dolayı “ayrımcılığa tabi tutulamayacağı" ifadesinin eklenebileceği belirtiliyor.

41. madde ise "ailenin korunması ve çocuk hakları" ile ilgili. Bu maddedeki eşler ibaresi yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması planlanıyor.

ERDOĞAN'A SUNULDU

Taslak metin son değerlendirme için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.