Bekir Bozdağ'ın hastalığı ne? Bekir Bozdağ'ın sağlık durumu nasıl?

5.11.2025 17:42:00
Haber Merkezi
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle kamu görevlerinden uzak kalmıştı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Meclis'e geri dönen Bozdağ'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Bekir Bozdağ'ın hastalığı ne? Bekir Bozdağ'ın sağlık durumu nasıl?

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ uzun bir sürenin ardından yeniden TBMM’ye geldi. Bozdağ’ın aşırı zayıflamış hali dikkat çekti. Peki, Bekir Bozdağ'ın hastalığı ne? Bekir Bozdağ'ın sağlık durumu nasıl?

BEKİR BOZDAĞ'IN HASTALIĞI NEDİR?

Son günlerde Meclis’teki görüntüleri ile dikkat çeken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın ciddi kilo kaybı yaşadığı görülüyor. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü bildiriliyor.

Ancak bu kilo kaybının nedenine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. 

