Bekir Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: 33 teröristin iadesini isteyeceğiz

29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:59

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan terör örgütü mensuplarının iadesinin istendiğini hatırlatarak, "İsveç ve Finlandiya gerekeni yapmadı" dedi. Bozdağ sözlerine şu şekilde devam etti:

"Görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İsveç dahil olmak üzere pek çok ülke terör örgütlerine aleni bir şekilde destek veriyorlar uzunca bir zamandır. PYD ve YPG'nin, PKK'nın farklı versiyonları ve PKK olduğunu bildiği halde binlerce tır oraya silah aktardılar ve bunu gizlemeden yaptılar. Eğitimler, başka şeyler yapılıyor. Türkiye haklı olarak, 'Madem NATO üyesiyiz bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır.' diye her defasında ifade etti."

"MUTABAKATTAKİ HUSUSLARI DENETLEYECEĞİZ"

"PKK terör örgütü dışında uluslararası sözleşmelerde veya herhangi bir şeyde terör örgütü olarak nitelendirilmeyen FETÖ, PYD, YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye, bundan sonraki süreçte bu mutakabatta yer alan hususların takibini yapmada da kararlıdır. Bu şu demektir: Biz bunun yazıda yazılmasını kafi görmüyoruz, uygulamasını da denetleyeceğiz. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz."

"SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNİ BİR KEZ DAHA İSTEYECEĞİZ"