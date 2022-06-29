Terör destekçisi Milletvekili, İsveç hükümetini hedef aldı: Yönetim, Türkiye'ye teslim oldu

29 Haziran 2022 Çarşamba, 00:59

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, Madrid zirvesine ilişkin İsveç'te faaliyet yürüten TV4 kanalına konuştu.

Amineh Kakabaveh Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'na tepki göstererek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi eleştirdi.

Kakabaveh, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile Mutabakat Zaptı'nı imzalamasını “Stockholm yönetiminin Ankara'ya teslim olduğu” yönünde yorumladı.

"BU BİZİM ADIMIZA BİR KARA GÜN"

Amineh Kakabaveh, hükümetin, Suriye'deki YPG/SDG'yi Türkiye'ye “kurban” ettiğini ileri sürerek, bunun kendileri adına bir “kara gün” hatırası olarak kalacağını öne sürdü.

Kakabaveh, “Hükümetin, Türkiye'ye teslim olmasını çok endişe verici olarak görüyorum” dedi.

"LİNDE'NİN GÖREVDE KALMASI GÜVENSİZLİK UYANDIRIR"

Amineh Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasında Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi hedef aldı.

Kakabaveh, parlamentodaki diğer siyasi partilere çağrıda bulunarak, Ann Linde'nin Dışişleri Komitesi'ne çağrılmasını istedi.

Kakabaveh ayrıca, “Aksi takdirde, Ann Linde'nin Dışişleri Bakanı olarak görev icra etmeyi sürdürmesi güvensizlik uyandıracak” diye konuştu.