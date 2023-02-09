Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgesindeki savcı sayısı 206 oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla deprem bölgesine görevlendirilen savcı sayısı 206’ya ulaştı.

DHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:01
Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgesindeki savcı sayısı 206 oldu
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ADALET Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdilen savcı sayısı 206'ya ulaştı.

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan birçok savcı, deprem bölgesinde görevlendirildi.

Kahramanmaraş'ta 53, Elbistan'da 12, Göksun'da 2, Hatay'da 54, Hassa'da 5, İskenderun'da 14, Kırıkhan'da 5, Samandağ'da 2, Adıyaman'da 52, Malatya'da 2 ve Osmaniye'de 5 olmak üzere deprem bölgesinde 206 ilave savcı görevlendirildi. 



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