Bekir Kırar kimdir, nereli, kaç yaşında? Bekir Kırar'ın sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:45

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:45

Denizli'de Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, 20 BK 119 plakalı otomobiliyle ilerlerken beton duvara çarptı. İşte Bekir Kırar hakkında merak edilenler...

BEKİR KIRAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, trafik kazası geçirdi. Çarpmanın etkisiyle hasarın meydana geldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Bekir Kırar’ı yaralı olarak özel hastaneye kaldırdı. Kırar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEKİR KIRAR KİMDİR?

Bekir Kırar, 1988 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’ de; Önlisans eğitimini Adnan Menderes Üniversitesinde sürdürürken aynı zamanda üniversite temsilciliği yaptı ve ilgili üniversiteyi derece ile bitirdi. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı. Pamukkale Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimine devam etti.

Bekir Kırar, yeterli iş tecrübesini kazandıktan sonra Denizli’de 45 yıldır ticaretle uğraşan aile şirketlerinin başına geçti. Bekir Kırar, müteahhitlik ve otomotiv sektörü ile ilgilenmektedir.

Bekir Kırar, dünyada 73 ülkeye seyahat gerçekleştirdi.

Yerel medyada yapımcılığını ve moderatörlüğünü gerçekleştirdiği “YATIRIM DÜNYASI” programı yayınlanmaktadır.

Türkiye’de atletizm ve futbolda dereceleri vardır.

DEGİAD (Denizli İş İnsanları Derneği), DTO ( Denizli Ticaret Odası) , TEMFED( Tüm Emlak Federasyonu Derneği) üyesi olup çeşitli derneklerde ve STK’larda üyeliği mevcuttur.

BEKİR KIRAR ÖZEL YAŞAMI

Bekir Kırar, 35 yaşında, evli ve 2 çocuk babasıdır.