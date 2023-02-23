DEVA Partisi İl Başkanı Bekir Kırar kaza yaptı
DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, kullandığı araçla beton duvara çarptı. Kazanın ardından Bekir Kırar, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Denizli'de Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, 20 BK 119 plakalı otomobiliyle ilerlerken beton duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hasarın meydana geldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri Bekir Kırar’ı yaralı olarak özel hastaneye kaldırdı.
Kırar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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