DEVA Partisi İl Başkanı Bekir Kırar kaza yaptı

DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, kullandığı araçla beton duvara çarptı. Kazanın ardından Bekir Kırar, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:26
DEVA Partisi İl Başkanı Bekir Kırar kaza yaptı
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Denizli'de Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, 20 BK 119 plakalı otomobiliyle ilerlerken beton duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hasarın meydana geldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Bekir Kırar’ı yaralı olarak özel hastaneye kaldırdı.

Kırar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Deva Partisi Bekir Kırar trafik kazası

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