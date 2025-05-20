Belçika’da ‘kemer sıkma’ya tepki: Kamu çalışanları iş bıraktı!

Belçika’da kamu çalışanları, federal hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilere karşı bir günlük greve gitti. Sosyalist İşçi Sendikası’nın çağrısıyla düzenlenen grevde memurlar, özellikle emeklilik maaşlarında yapılması planlanan kesintilere ve diğer ‘kemer sıkma’ politikalarına tepki gösterdi.

Grevin etkisi ülke genelinde hissedildi. Brüksel’de metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edildi. Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve katılmasıyla toplu ulaşım ciddi şekilde aksadı. Demiryolu çalışanlarının da greve destek vermesi sonucu tren seferleri yalnızca sınırlı rotalarda sürdürülebildi.

Eğitim ve posta hizmetleri de grevden etkilendi. Çok sayıda okulda dersler iptal edilirken, belediye hizmetlerinde ve postanelerde aksama yaşandı.

SENDİKALARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Yeni hükümetin çalışma hayatını ve sosyal güvenlik sistemini hedef alan reform planları, çalışanların tepkisine neden oldu. Hükümet programında;

Emeklilik koşullarının zorlaştırılması,

İş gücü piyasasının esnekleştirilmesi,

Uzun süreli hastalık sisteminin kısıtlanması,

Memurların emeklilik yaşı ve maaş hesaplamasında reform,

Ücretlerin enflasyona endeksli artış sisteminin kaldırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Sendikalar, bu politikaların kamu çalışanlarının haklarını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirtiyor. Grevle birlikte hükümete geri adım atma çağrısı yapıldı.