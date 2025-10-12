Belçika mitingi öncesi Avrupalı demokratlardan CHP’ye büyük destek: Demokrasi dayanışması ve çağrısı

CHP, Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve demokrasi talebiyle yurtdışında ilk kez bugün Brüksel’de Jean Rey Meydanı’nda miting düzenliyor. Etkinlik 15.00’te başlayacak. Avrupalı sosyalistler ve yeşiller üst düzeyde temsil edilecek.

Liberal ağırlıklı Avrupa Demokrat Partisi (EDP) sosyal medyadan mitinge katılım çağrısı paylaştı ve katılacaklarını belirtti. Belçika sosyalist partileri Frankofon Sosyalist Parti-PS ve Flaman Sosyalist Partisi-Vooruit başkanları da CHP mitinginde hazır bulunacak. Bu partilerin milletvekilleri dışında Avrupa Parlamentosu milletvekili olan eski Belçika Başbakanı Elio Di Rupo(PS) da Avrupa’daki demokrasi çağrısına katılacak.

Mitinge, Avrupa Sosyalist Partileri (PES) Genel Sekreteri Giacomo Filibeck, PES Başkan Yardımcısı Yonnec Polet, Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi, eski PES Genel Sekreteri ve PES S&D Grubu Eski Genel Sekreteri Antony Beumer, Avrupa Parlamentosu Üyesi, S&D Grubu’ndan Dario Nardella, AP S&D Grubu milletvekili Belçika eski başbakanı Elio Di Rupo ve S&D Grubu siyasi danışmanı Francesco Cerasani, Türkiye raportörü danışmanı Juanjo Lopez Gomez, danışmanlar Maria Freitas ve David Rinaldi hazır bulunacak. Belçika siyasetinden ise Belçika Frankofon Sosyalist Partisi PS başkanı Paul Magnette ve Flaman Sosyalist Partisi Vooruit başkanı Conner Rousseau ile PS federal milletvekilleri Christophe Lacroix, Lydia Mutyebele Ngoi, Vooruit Flaman Parlamentosu milletvekili Hannelore Goeman’ın da aralarında bulunduğu birçok sosyalist siyasetçi mitinge katılarak destek verecek.

‘DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ’

CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Onur Eryüce bugünkü mitingle ilgili olarak “Hem Avrupa Parlamentosu Sosyalist partinin hem yeşiller partisinin tepe yöneticileri ve milletvekilleri dayanışma içerisinde mitingimize katılacaklar. AP’deki toplam milletvekili sayıları iki yüze yaklaşıyor. Hem Türkiye’deki hem Avrupa’daki demokrasinin korunması için tüm demokrat gruplarla Avrupalı olsun Belçikalı olsun dayanışma içerisinde eylemimizi yapıyoruz. Çok geniş kesimlerin dayanışması eylemde gerçekleşiyor. Çeşitli milletlerden sosyalist ilerici yeşil partilerin temsilcileri bir çok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri eylemde yerini alacak” şeklinde konuştu.

MİTİNGE DAVET ETTİ

Brüksel mitinginin hazırlıkları, CHP Genel Merkezi ile CHP Belçika Birliği tarafından koordineli biçimde yürütülmüş, Avrupa Parlamentosu ve Avrupalı kardeş partilerle iletişimi ise CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Onur Eryüce sağlamıştı. Son iki gündür yoğun bir hazırlık çalışması yürüten CHP, altı milletvekili ve dört belediye başkanından oluşan bir heyetle Belçika’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentleri dolaşarak halk buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşları bugünkü mitinge davet etti. Eskişehir ve Uşak belediye başkanları Brüksel’deki çalışmalara katılırken Emirdağlıların yoğun olduğu Belçika’ya Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın gelmemesi dikkat çekti.