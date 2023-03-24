Belediye aracı alev aldı: 'Ya kapıları açılmasaydı?'
Kocaeli'nde satranç turnuvasına katılacak 28 öğrenci, 6 veli ve bir müdür yardımcısını taşıyan ve belediye tarafından sağlanan araç, yola çıktıktan sonra yandı. Öğrenciler, alevlerden kaçarken, Eğitim-Sen Gebze Şubesi aracın emniyet kemerinin bulunmadığını, itirazlara karşın bazı velilerin ayakta gitmek zorunda kaldığını, benzin kokusuna karşın aracın yola devam ettiğini iddia etti.
Eğitim-Sen Gebze Şubesi, “eğitime yeterli bütçe ayrılmaması, servis araçları yönetmeliğine uyulmaması ve bu araçların gerekli denetimlerinin yapılmaması” nedeniyle yaşanan kazananlara bir yenisinin eklendiğini duyurdu. Kocaeli’de satranç turnuvasına katılacak 28 öğrenci, 6 veli ve bir müdür yardımcısını taşıyan ve belediye tarafından sağlanan araç, yola çıktıktan sonra yandı.
Okullardaki kaynak yetersizliği nedeniyle belediyelerin desteğine başvurulduğu belirtilen açıklamada, Kocaeli İl Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği stranç turnuvasına katılacak Çayırova Güzeltepe İlkokulu’nun ulaşım için Çayırova Belediyesi’nden araç istediği belirtildi.
Olay şöyle aktarıldı:
“Çayırova Belediyesi’ne ait emniyet kemersiz olan 27 kişilik araç; bazı veliler ayakta, bazı öğrenciler velilerin kucağında olacak şekilde TEM Otoyolu üzerinden velilerin itirazlarına rağmen yola çıktı. Yolda velilerin benzin kokusu alması üzerine araç benzinliğe çekildi fakat şoför tarafından sorun olmadığı söylenerek yola devam edildi. Araç, yaklaşık beş dakika sonra yanmaya başladı. Velilerimizin durumu fark etmesi ile hiç kimse yaralanmadan araç boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu esnada eşyaları araçta yanan öğrenciler, soğukta beklemek zorunda kaldı. Daha sonra olay yerine gelen belediyenin ulaştırma müdürü, yakalarında görevli kartı olan velilere ‘Sizin burada ne işiniz var?’ derken, yanındakilere de ‘Bir daha bunlara araç vermeyin’ talimatında bulundu.”
‘YA KAPILARI AÇILMASAYDI?’
“28 pırıl pırıl öğrencimizin, görevli öğretmen
arkadaşımızın, velilerimizin canının hiç mi kıymeti
yok” sorusu yöneltilen açıklamada, “Araç denetimleri
yapılmış mıydı? En önemlisi, ya yanan aracın
kapıları açılmasaydı? Bu duyarlılık ile konunun
soruşturulmasını, sorumluluğunu yerine getirmeyen
herkesin adli ve idari olarak hesap vermesini istiyoruz”
denildi.
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