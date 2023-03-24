Belediye aracı alev aldı: 'Ya kapıları açılmasaydı?'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Eğitim-Sen Gebze Şubesi, “eğitime yeterli bütçe ayrılmaması, servis araçları yönetmeliğine uyulmaması ve bu araçların gerekli denetimlerinin yapılmaması” nedeniyle yaşanan kazananlara bir yenisinin eklendiğini duyurdu. Kocaeli’de satranç turnuvasına katılacak 28 öğrenci, 6 veli ve bir müdür yardımcısını taşıyan ve belediye tarafından sağlanan araç, yola çıktıktan sonra yandı.

Okullardaki kaynak yetersizliği nedeniyle belediyelerin desteğine başvurulduğu belirtilen açıklamada, Kocaeli İl Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği stranç turnuvasına katılacak Çayırova Güzeltepe İlkokulu’nun ulaşım için Çayırova Belediyesi’nden araç istediği belirtildi.

Olay şöyle aktarıldı:

“Çayırova Belediyesi’ne ait emniyet kemersiz olan 27 kişilik araç; bazı veliler ayakta, bazı öğrenciler velilerin kucağında olacak şekilde TEM Otoyolu üzerinden velilerin itirazlarına rağmen yola çıktı. Yolda velilerin benzin kokusu alması üzerine araç benzinliğe çekildi fakat şoför tarafından sorun olmadığı söylenerek yola devam edildi. Araç, yaklaşık beş dakika sonra yanmaya başladı. Velilerimizin durumu fark etmesi ile hiç kimse yaralanmadan araç boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu esnada eşyaları araçta yanan öğrenciler, soğukta beklemek zorunda kaldı. Daha sonra olay yerine gelen belediyenin ulaştırma müdürü, yakalarında görevli kartı olan velilere ‘Sizin burada ne işiniz var?’ derken, yanındakilere de ‘Bir daha bunlara araç vermeyin’ talimatında bulundu.”

‘YA KAPILARI AÇILMASAYDI?’

“28 pırıl pırıl öğrencimizin, görevli öğretmen arkadaşımızın, velilerimizin canının hiç mi kıymeti yok” sorusu yöneltilen açıklamada, “Araç denetimleri yapılmış mıydı? En önemlisi, ya yanan aracın kapıları açılmasaydı? Bu duyarlılık ile konunun soruşturulmasını, sorumluluğunu yerine getirmeyen herkesin adli ve idari olarak hesap vermesini istiyoruz” denildi.

