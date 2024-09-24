Belediye başkanı ve oğlundan terminalde meydan dayağı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba ve oğlunu darbetti.

Belediye başkanı ve oğlundan terminalde meydan dayağı
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İHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:53

Olay önceki akşam Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte terminale geldi.

Burada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.’yi (49) darbetti. Bu sırada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.

Terminaldeki yurttaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu N.D.’nin polis merkezinde ifadelerine başvuruldu.


Etiketler: #Ereğli #belediye #Belediye başkanı

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