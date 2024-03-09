Belediye başkanı 'zimmete para geçirmek'ten tutuklandı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:10

Güncelleme: 09.03.2024 - 14:10

Geçen yıllarda AKP’den ihraç edilen ve bunun üzerine bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini sürdüren Işıklı hakkında belediyede görevli memur H.A., isimli kadın 2023 Eylül ayında Sinanpaşa Kaymakamlığı’na verdiği dilekçe ile Işıklı hakkında şikayette bulundu.

H.A., verdiği şikayet dilekçesinde Işıklı hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, mobbing, maaşların geç ödenmesi ve mahkeme kararı olmaksızın mühürleri koparma konuları hakkında ihbarlarda bulundu.

Bunun üzerine Işıklı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan dava çerçevesinde dün makamında gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.