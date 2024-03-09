Belediye başkanı 'zimmete para geçirmek'ten tutuklandı
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı ‘zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma’ iddiası ile makamında gözaltına alınıp ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçen yıllarda AKP’den ihraç edilen ve bunun üzerine bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini sürdüren Işıklı hakkında belediyede görevli memur H.A., isimli kadın 2023 Eylül ayında Sinanpaşa Kaymakamlığı’na verdiği dilekçe ile Işıklı hakkında şikayette bulundu.
H.A., verdiği şikayet dilekçesinde Işıklı hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, mobbing, maaşların geç ödenmesi ve mahkeme kararı olmaksızın mühürleri koparma konuları hakkında ihbarlarda bulundu.
Bunun üzerine Işıklı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan dava çerçevesinde dün makamında gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- AKP’nin yenemediği aday!
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Gram altın rekor tazeledi!
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- 'Kan kusar kızılcık şerbeti içtim derim ama...'
- 'Sana gıcık olduk' gözaltısı
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi