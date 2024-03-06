Rüşvetten tutuklanmıştı: AKP’ye desteğini açıkladı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:22

Güncelleme: 06.03.2024 - 14:22

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, AKP’nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz’a desteğini açıkladı.

BirGün’ün aktardığına göre, oğlu Uğur Tolgahan Sipahi’nin AKP’den birinci sıra Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Adayı gösterilen Sipahi daha önce yaptığı açıklamada, “Dualarımız Çekmeköy için Ahmet Poyraz’a, İstanbul için de Murat Kurum’a olsun. Ben sevgili Başkanım Ahmet Poyraz ile seçimde yarışmıştım. 15 yıldır ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden, kendisinden ödün verdi; Çekmeköy’e hizmet etti. İnşallah 31 Mart’tan sonra da Çekemköylülere hizmet etmeye, proje üretmeye devam edecek. Çekmeköy aynı zamanda İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un kalesi olacak” şeklinde konuşmuştu.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Sipahi hakkında FETÖ soruşturması da yürütülmüş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.