"Belediye başkanının görevi müteahhitlere para kazandırmak"

AKP Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin’in seçim çalışmalarına katılarak destek veren Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, belediye başkanlığı döneminden örnekler verdiği konuşmasında, “Buca’nın bütün imar planlarını yaptık. Müteahhitler para kazandı, zengin oldu. Bu bizim görevimiz. Belediye başkanının görevi bu” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:41
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İzmir’de Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, belediye başkanlığı döneminde ilçeyi betonlaştırdığını ve müteahhitleri zengin ettiğini itiraf etti. 

AKP Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin’in seçim çalışmalarına katılarak destek veren konuşmasında Buca'nın ünlü üzüm bağ bahçelerini ve yeşil alanlarını betonlaştırdığını gülerek anlatan Cemil Şeboy, “Bizde müteahhitlere çalışmak yok. Müteahhitlerin önünü açmak var. 1994’te Buca Belediye başkanlığına geldim, Buca’nın bütün imar planlarını yaptık. Binlerce arsa üretildi. Onlar (Müteahhitler) para kazandı, zengin oldu. Bu bizim görevimiz. Belediye başkanının görevi bu” diye konuştu.


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