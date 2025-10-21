Cumhuriyet Gazetesi Logo
Belediye çalışanı yol verme kavgasında öldürüldü!

Belediye çalışanı yol verme kavgasında öldürüldü!

21.10.2025 09:25:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Belediye çalışanı yol verme kavgasında öldürüldü!

Ankara'da iki sürücü arasındaki yol verme tartışmasının ardından çıkan kavgada bıçaklanan Yusuf Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kızılcahamam ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Kızılcahamam Belediyesi çalışanı Yusuf Çalışkan ile S.A. arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Otomobilden inen Yusuf Çalışkan ile beraberindeki Z.A.'nın, S.A.'ya saldırdığı öne sürüldü.

Aracından inen S.A. ise, üzerinde bulunan bıçakla karşılık verdi. Yusuf Çalışkan, bıçakla kasığından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çalışkan, kurtarılamadı. Olay sonrası S.A. ile Z.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yusuf Çalışkan'ın cenazesi, bugün Kızılcahamam'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #Ankara #belediye #bıçaklı kavga #Çalışan

İlgili Haberler

AVM'de 'ne bakıyorsun' kavgası kamerada
AVM'de 'ne bakıyorsun' kavgası kamerada Ankara'da bir AVM'de sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 9 kişi yaralandı!
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 9 kişi yaralandı! Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.
Muğla'da 'alacak' kavgasında kan aktı: Can kayıpları var!
Muğla'da 'alacak' kavgasında kan aktı: Can kayıpları var! Milas ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir yaşamını yitirdi. Şüpheli M.A.Ö., gözaltına alındı.