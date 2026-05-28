Belediye, çevre mitinginin afişlerini toplattı

28.05.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Giresun’un Görele ilçesinde yapılması planlanan maden karşıtı çevre mitinginin afişleri, Doğankent Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldı. Belediye ekiplerinin “izinsiz afişleme” ve “çevre kirliliği” gerekçesiyle yaptığı müdahaleye yurttaşlar tepki gösterdi.
Giresun’un Görele ilçesinde 29 Mayıs Cuma günü yapılması planlanan maden karşıtı çevre mitinginin duyuru afişleri, Doğankent’in AKP’li belediye başkanı Rüşan Özden’in talimatıyla toplatıldı.

Belediye ekipleri “izinsiz afişleme” ve “çevre kirliliği” bahanesiyle afişleri söktü. Bölgede doğayı katleden, atık sularıyla dereleri zehirlediği için halkın ve çevre derneklerinin hedefinde olan maden faaliyetlerinin arkasındaki ismin Alagöz Holding’in sahibi, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz olduğu iddia ediliyor. Yurttaşlar, “Mahkeme kararları ve protestolara karşın Alagöz Madencilik’in faaliyetlerine göz yumanlar, çevre derneklerinin afişlerine jet hızıyla müdahale ediyor” dedi. 

İlgili Konular: #Çevre #Miting #giresun #Doğa #Ekoloji