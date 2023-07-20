Belediye duyurdu: Artvin'de derede insan ayağı bulundu
Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Artvin'in Borçka ilçesi Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.
Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
"İNSANA AİT AYAK PARÇASI BULUNMUŞTUR"
Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörlerden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur" şeklinde anons yapıldı.
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