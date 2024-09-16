Belediye duyurdu: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı 4 gün trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:16

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:17

Bir yandan deforme olan altyapı hatlarını yenilerken bir yandan da yerleşim yerlerine yeni şebeke hatları kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek arterlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilecek yeni şebeke hatlarının imalatı nedeniyle PTT Üngüt Şubesi önündeki kısmın geliş ve gidiş istikametlerinin 18 - 21 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.