Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayvanları otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gücük Mahallesi kırsalında 47 yaşındaki Aziz Genç, küçükbaş hayvan sürüsünü otlattığı sırada sağanak meydana geldi.
Sürüyü daha güvenli bölgeye götürmeye çalışan Genç, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Genç'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan yıldırımdan etkilenen 2 keçi de öldü.
Etiketler: #kahramanmaraş #Adli Tıp Kurumu #Yıldırım
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