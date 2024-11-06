Belediye ekipleri bile şaşırdı: Eskişehir'de bir evden 24 ton çöp çıkartıldı

Tepebaşı Belediyesi temizlik ekipleri, Yenibağlar Mahallesi’nde bulunan bir evden 24,8 ton çöp temizledi.

Belediye ekipleri bile şaşırdı: Eskişehir'de bir evden 24 ton çöp çıkartıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:05

Yeni bir çöp ev vakası Eskişehir'de ortaya çıktı.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Silistre Sokak’ta komşuların ihbarı üzerine “çöp ev” haline gelen bir evde çalışma gerçekleştirdi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen ekipler, evin bahçesinde ve garajında uzun süredir beklemekte olan atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

24,8 TON ÇÖP

Polis nezaretinde açılan evde belediye ekipleri tarafından 24,8 ton metal hurda, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpler toplandı.

Bahçedeki ve garajdaki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ilçede bu tür çöp evlere müsaade edilemeyeceğini ifade ederek, vatandaşların benzer durumlarda 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından belediyeye başvurabileceğini kaydetti.


Etiketler: #eskişehir #belediye

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